Де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса"
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Защитник Маттейс де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса".
По словам футболиста, немецкий клуб - это очень физически интенсивная игра из-за давления и постоянного прессинга.
"А в Италии это больше похоже на игру в шахматы, гораздо более тактическая. Я очень рад, что смог играть таким образом, потому что многому научился благодаря этому. Причина, по которой я перешел в «Ювентус», заключалась в том, чтобы стать лучшим защитником. В "Ювентусе" мне часто приходилось оставаться на своей позиции. В «Баварии» я хочу вернуть свою игру, которую демонстрировал за "Аякс", – сказал де Лигт в интервью изданию De Telegraaf.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20