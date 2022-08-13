Де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса"

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Де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса"

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Защитник Маттейс де Лигт рассказал о том, чем "Бавария" отличается от "Ювентуса".

По словам футболиста, немецкий клуб - это очень физически интенсивная игра из-за давления и постоянного прессинга.

"А в Италии это больше похоже на игру в шахматы, гораздо более тактическая. Я очень рад, что смог играть таким образом, потому что многому научился благодаря этому. Причина, по которой я перешел в «Ювентус», заключалась в том, чтобы стать лучшим защитником. В "Ювентусе" мне часто приходилось оставаться на своей позиции. В «Баварии» я хочу вернуть свою игру, которую демонстрировал за "Аякс", – сказал де Лигт в интервью изданию De Telegraaf.

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