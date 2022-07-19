Де Лигт перешел в "Баварию"

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Де Лигт перешел в "Баварию"

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе голландского защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта.

Сумма трансфера составила 67 миллионов евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года. 

22-летний де Лигт выступал за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Аякс". Чемпион Нидерландов, чемпион Италии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Италии.

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