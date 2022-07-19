Де Лигт перешел в "Баварию"
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе голландского защитника туринского "Ювентуса" Маттейса де Лигта.
Сумма трансфера составила 67 миллионов евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года.
22-летний де Лигт выступал за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за клуб 117 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее играл за "Аякс". Чемпион Нидерландов, чемпион Италии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Кубка Италии.
Не пропустите: В "Баварии" определились с двумя трансферными целями. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Бавария" установила цену на Павара
-
"Реал Сосьедад" купил у "Реала" воспитанника "Барселоны"
-
Кавани близок к переходу в испанский клуб
-
"Ювентус" перехватил у "Интера" лучшего защитника Серии А
-
ПСЖ предложил "Манчестер Сити" суперобмен
-
1
Роналду занимается увеличением пениса
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду выиграл в третий раз подряд
-
Де Лигт перешел в "Баварию"
-
"Милан" нацелился на Пьянича
-
Депай отказал английскому топ-клубу
-
Аспиликуэта близок к переходу в "Барселону"
-
Вендел собирается продлить контракт с "Зенитом"
-
Экс-игрока "Анжи" Гаджиева задержали в Москве
-
Левандовски пропустил тренировку "Барселоны"
-
"Зенит" подписал бразильского вратаря
-
"Манчестер Сити" показал новую гостевую форму
-
"Рубин" продал тунисского защитника во французский "Лорьян"
-
Хавбек "Динамо" Шиманьски близок к смене клуба
-
Неймар в шутку назвал Месси своим переводчиком в Японии
-
Легенда "Спартака" жестко прошелся по клубу и привел в пример "Зенит"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20