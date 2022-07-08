Де Лигт определился со своим будущим
Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен
Голландский защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт хочет перейти только в мюнхенскую "Баварию", сообщает Sky Sport.
По сведениям источника, футболист уже согласился перейти в немецкий клуб. "Бавария" готова заплатить за голландца 75 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. Ранее сообщалось, что голландцем также интересуются "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Наполи" назвал "Баварии" огромную цену на Осимхена. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Шахтёр" хочет отсудить у ФИФА 50 миллионов из-за правила о легионерах
-
Луиш Нани остался без клуба
-
Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии
-
Бывший защитник "Сочи" рассказал, почему не боится Месси и Неймара
-
Ди Мария выбрал игровой номер в "Ювентусе"
-
"Факел" подписал 19-летнего форварда "Красавы"
-
Три футболиста "Спартака" пропустят матч за Суперкубок
-
ЦСКА принял окончательное решение по Магнуссону
-
Главные новости дня: 8 июля
-
"Челси" близок к покупке защитника "Манчестер Сити"
-
Месси и Мбаппе поссорились из-за Неймара
-
Де Лигт определился со своим будущим
-
Пепе Рейна вернулся в Ла Лигу
-
"Интер" откажется от Дибалы
-
Бердыев рассказал, почему не возглавил "Спартак"
-
У Роналду мало шансов уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для главного молодого таланта
-
"Фиорентина" усилилась форвардом "Реала"
-
Ди Мария перешел в "Ювентус"
-
"Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20