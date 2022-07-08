Де Лигт определился со своим будущим

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Де Лигт определился со своим будущим

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Голландский защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт хочет перейти только в мюнхенскую "Баварию", сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, футболист уже согласился перейти в немецкий клуб. "Бавария" готова заплатить за голландца 75 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов. Ранее сообщалось, что голландцем также интересуются "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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