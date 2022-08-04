Де Лигт очень тепло высказался о Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт рассказал о том, как относится к своему бывшему партнеру по "Ювентусу" Криштиану Роналду.

По словам голландца, португалец всегда готов прийти на помощь.

"Он прекрасная личность, он много общается со своими партнерами по команде и молодыми игроками. Этот человек всегда готов помочь.

Ему скоро исполнится 38, но он выглядит как 24-летний и все еще забивает голы. Таким футболистом можно только восхищаться", – сказал он.

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