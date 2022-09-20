Де Лигт назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Баварию"
Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен
Голландский защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о своем переходе в "Баварию" из "Ювентуса" в летнее трансферное окно.
"Переход в "Баварию" стал для меня шагом вперед. "Ювентус" является отличным клубом, но "Бавария", как мне кажется, больше нацелена на победу в Лиге чемпионов. Мне кажется, что в "Юве" к этому стремились меньше. Я не беспокоюсь об игровом времени в составе "Баварии". Я не играл в начале сезона, так как мало тренировался до перехода. Теперь я играю чаще и всем доволен", - приводит слова де Лигта Bayern & Germany.
"Бавария" заплатила за 23-летнего голландца 67 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20