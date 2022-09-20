Де Лигт назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Баварию"

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Де Лигт назвал причину перехода из "Ювентуса" в "Баварию"

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Голландский защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о своем переходе в "Баварию" из "Ювентуса" в летнее трансферное окно.

"Переход в "Баварию" стал для меня шагом вперед. "Ювентус" является отличным клубом, но "Бавария", как мне кажется, больше нацелена на победу в Лиге чемпионов. Мне кажется, что в "Юве" к этому стремились меньше. Я не беспокоюсь об игровом времени в составе "Баварии". Я не играл в начале сезона, так как мало тренировался до перехода. Теперь я играю чаще и всем доволен", - приводит слова де Лигта Bayern & Germany.

"Бавария" заплатила за 23-летнего голландца 67 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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