Де Лигт может покинуть "Ювентус"

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Голландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт заявил, что он не уверен в продлении контракта с туринским клубом. Нынешнее соглашение действует до лета 2024 года.

"Переговоры с клубом продолжаются. Я приму решение в нужный момент. Я всегда выбираю спортивный проект, когда что-то решаю. Два четвертых места "Ювентуса" подряд - этого слишком мало. Результаты клуба меня разочаровывают. Прошлый сезон стал лучшим для меня по качеству игры. Руководство "Юве" считает так же. Теперь мне нужно сделать следующий шаг", – приводит слова де Лигта NOS.

В минувшем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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