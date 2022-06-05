Де Лигт может покинуть "Ювентус"

Теги ювентусматтейс де лигт

Де Лигт может покинуть "Ювентус"

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

Голландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт заявил, что он не уверен в продлении контракта с туринским клубом. Нынешнее соглашение действует до лета 2024 года.

"Переговоры с клубом продолжаются. Я приму решение в нужный момент. Я всегда выбираю спортивный проект, когда что-то решаю. Два четвертых места "Ювентуса" подряд - этого слишком мало. Результаты клуба меня разочаровывают. Прошлый сезон стал лучшим для меня по качеству игры. Руководство "Юве" считает так же. Теперь мне нужно сделать следующий шаг", – приводит слова де Лигта NOS.

В минувшем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Ювентус" нашел замену Морате в Лиге 1. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины

Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов