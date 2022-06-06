Де Лигт может перейти в английский топ-клуб

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Де Лигт может перейти в английский топ-клуб

Фото: твиттер Маттейса де Лигта/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к голландскому защитнику "Ювентуса" Маттейсу де Лигту, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает голландца в качестве приоритетной цели в летнее трансферное окно. Подписать игрока хочет лично новый главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг, который ранее работал в "Аяксе".

В минувшем сезоне 22-летний де Лигт провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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