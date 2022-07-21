Де Лигт и Мане забили первые голы за "Баварию"
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
В ночь на 21 июля "Ди-Си Юнайтед" принимал мюнхенскую "Баварию" в Вашингтоне и встреча завершилась разгромной победой мюнхенцев со счётом 6:2.
Голами за немецкий клуб отметились Садион Мане, Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Маттейс де Лигт, Джошуа Зиркзе и Томас Мюлер.
В составе американского клуба забивали Скейдж Симонсен Лехлэнд и Теодор Ку-Дипьетро.
Отметим, Мане и де Лигт забили свои дебютные голы за немецкий клуб.
Не пропустите: В "Баварии" определились с двумя трансферными целями. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Вендел продлил контракт с "Зенитом"
-
"Брайтон" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Кукурелье
-
Мбаппе подарил футболку легенде японского футбола
-
Хави наконец смог присоединиться к "Барселоне" в США
-
Аршавин предложил отпустить из России всех иностранных футболистов
-
Дибала сможет покинуть "Рому" за "смешную" сумму
-
Никаких телефонов: в "ПСЖ" серьезно ужесточили дисциплину
-
Черчесов высказался о провале своего клуба в Лиге чемпионов
-
Президент "Барселоны": "Мы вернулись в мировую элиту"
-
Луческу рассказал, ждать ли от киевского "Динамо" трансферов
-
Бремер о переходе в "Ювентус": "У меня даже собака черно-белая"
-
"Динамо" заплатило 2,5 миллиона за парагвайского защитника
-
Де Лигт и Мане забили первые голы за "Баварию"
-
Стало известно, вернется ли Роналду в "Реал"
-
В "Баварии" недовольны решением Левандовского перейти в "Барселону"
-
Зинченко заметили в экипировке "Арсенала" в США
-
Главные новости дня: 20 июля
-
Кунде близок к переходу в "Челси"
-
Поражение "Ференцвароша", успех "Пльзени" и 3 ничьих: результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ 20 июля
-
Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20