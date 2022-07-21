Де Лигт и Мане забили первые голы за "Баварию"

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Де Лигт и Мане забили первые голы за "Баварию"

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

В ночь на 21 июля "Ди-Си Юнайтед" принимал мюнхенскую "Баварию" в Вашингтоне и встреча завершилась разгромной победой мюнхенцев со счётом 6:2.

Голами за немецкий клуб отметились Садион Мане, Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Маттейс де Лигт, Джошуа Зиркзе и Томас Мюлер.

В составе американского клуба забивали Скейдж Симонсен Лехлэнд и Теодор Ку-Дипьетро.

Отметим, Мане и де Лигт забили свои дебютные голы за немецкий клуб.

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