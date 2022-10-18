Де Хеа рассказал, где хочет продолжить карьеру

Фото: инстаграм Давида де Хеа/Автор неизвестен

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа заявил, что он хочет остаться в английском клубе. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

"МЮ" - это мой клуб и я счастлив здесь. Я стабильно выхожу на поле и это придает мне сил. Мне не так много лет, чтобы заканчивать с футболом. Я собираюсь играть еще долго. Я бы хотел остаться в "Манчестер Юнайтед" еще на много лет. Хочу помогать молодым игрокам. У нас есть талантливые вратари, у которых нет достаточного повода. Я бы помог им в этом компоненте. Также я хочу выигрывать трофеи. Я чувствую себя очень уверенно", - приводит слова де Хеа Daily Mail.

В нынешнем сезоне 31-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 13 матчей и пропустил 18 голов.

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