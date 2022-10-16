Де Хеа определился с будущим в "МЮ"

Теги манчестер юнайтеддавид де хеа

Де Хеа определился с будущим в "МЮ"

Фото: твиттер Давида де Хеа/Автор неизвестен

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа высказался о будущем в "Манчестер Юнайтед".

По словам футболиста, ему бы хотелось провести в команде ещё несколько сезонов.

"Хочу установить парочку рекордов и выиграть несколько трофеев. Это мой клуб, мне комфортно здесь. Я ещё способен играть много лет", — сказал он.

В контракте игрока с "МЮ" есть опция продления контракта до 2024 года. В текущем сезоне в восьми матчах АПЛ он пропустил 15 голов.

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