Де Хеа может перейти в "Ювентус"

Фото: твиттер Давида де Хеа/Автор неизвестен

"Ювентус" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давиду де Хеа, сообщает Mirror.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера следующим летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами. "МЮ" может автоматически пролонгировать соглашение до лета 2024 года, но клуб, возможно, не будет пользоваться этой опцией из-за высокой зарплаты испанца. Ранее сообщалось, что английский клуб может подписать вместо де Хеа вратаря "Атлетико" Яна Облака.

В нынешнем сезоне 31-летнийде Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и пропустил девять голов.

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