Де Дзерби возглавил клуб АПЛ

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Брайтона" на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Роберто Де Дзерби.

Условия контракта между английским клубом и итальянским специалистом не разглашаются. На посту наставника "чаек" он сменил Грэма Поттера, который возглавил "Челси".

43-летний Де Дзерби ранее тренировал "Дарфо Боарио", "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", "Сассуоло" и "Шахтер".

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