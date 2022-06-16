Де Дзерби получил предложение из Италии

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Де Дзерби получил предложение из Италии

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби может возглавить "Пизу", сообщает PianetaSerieB.

По сведениям источника, итальянский клуб сделал предложение Де Дзерби, который может заменить прежнего тренера Луку Д'Анджело.

В минувшем сезоне "Пиза" заняла третье место в Серии Б, но в финале плей-офф за повышение в классе проиграла "Монце" и не сумела выйти в Серию А.

Ранее Де Дзерби сообщил, что руководство "Шахтера" разрешило ему искать новую команду.

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