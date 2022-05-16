Де Дзерби может покинуть "Шахтер"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби сообщил, что руководство клуба разрешило ему искать новую команду.

"Я не могу ничего сказать по моему будущему. Это вопрос не контракта, так как мне разрешили искать себе новый клуб. У меня нет предложений от итальянских клубов. Я ищу варианты, чтобы работать. Я буду счастлив, даже если это будет не в Италии", - приводит слова Де Дзерби Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что интерес к Де Дзерби проявляет "Наполи".

Не пропустите: "Шахтер" определился с местом проведения домашних матчей ЛЧ. | https://dailysports.net