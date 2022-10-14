Де Дзерби хочет вернуться в "Шахтер"
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что он хотел бы вновь возглавить донецкий "Шахтер".
"Мне было непросто уйти из "Шахтера". Поэтому после "Брайтона" я хотел бы вернуться. Эта ситуация очень грустная и несправедливая. Мне не нравится, что футболисты "Шахтера" не могут вернуться домой, а я нахожусь в Англии", - приводит слова Де Дзерби Sky Sports.
43-летний Де Дзерби тренировал "Шахтер" с 2021 по 2022 годы. Под его руководством "горняки" завоевали Суперкубок Украины-2021.
Не пропустите: Стала известна судьба матча "Шахтер" - "Динамо". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Шахтер" установил новую цену на Мудрика
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с главным талантом клуба
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского вратаря
-
Стало известно, каких игроков ПСЖ обещал купить Мбаппе
-
Главный тренер ПСЖ отреагировал на ситуацию с Мбаппе
-
Еще одна звезда "Челси" может пропустить ЧМ-2022
-
"Ньюкасл" отреагировал на интерес "Реала" к Бруно Гимараэшу
-
Малиновский назвал свою проблему в "Аталанте"
-
Назван финальный список претендентов на молодежный "Золотой мяч"
-
Де Дзерби хочет вернуться в "Шахтер"
-
"Барселона" сыграет с "Реалом" с необычным логотипом на футболке
-
Клопп рассказал, как "Ливерпуль" будет бороться с Холандом в матче АПЛ
-
Президент "Барселоны" высказался о будущем Хави в клубе
-
Легенда "Реала" назвал причину, почему не нужно покупать Мбаппе
-
Де Йонг недоволен своим положением в "Барселоне"
-
"Вулверхэмптон" может вернуть звездного португальского тренера
-
"Барселона" может отозвать из аренды в "Валенсии" своего хавбека
-
Месси разозлил фанатов "Барселоны"
-
Киевское Динамо повторило сразу два украинских антирекорда
-
Роналду коротко высказался о сложной победе "МЮ" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18