Де Дзерби хочет вернуться в "Шахтер"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что он хотел бы вновь возглавить донецкий "Шахтер".

"Мне было непросто уйти из "Шахтера". Поэтому после "Брайтона" я хотел бы вернуться. Эта ситуация очень грустная и несправедливая. Мне не нравится, что футболисты "Шахтера" не могут вернуться домой, а я нахожусь в Англии", - приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

43-летний Де Дзерби тренировал "Шахтер" с 2021 по 2022 годы. Под его руководством "горняки" завоевали Суперкубок Украины-2021.

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