Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"
Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби покинул донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает Sky Sport.
По данным издания, соглашение с тренером уже официально расторгнуто, и теперь Роберто может выбирать следующее место работы.
Роберто Де Дзерби возглавил украинский клуб в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт.
Под его руководством "Шахтер" провел 30 матчей, одержал 20 побед, по 5 раз сыграл вничью и уступил соперникам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13