Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби покинул донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает Sky Sport.

По данным издания, соглашение с тренером уже официально расторгнуто, и теперь Роберто может выбирать следующее место работы.

Роберто Де Дзерби возглавил украинский клуб в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт.

Под его руководством "Шахтер" провел 30 матчей, одержал 20 побед, по 5 раз сыграл вничью и уступил соперникам.

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