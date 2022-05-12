Де Брюйне высказался о своем покере в ворота "Вулверхэмптона"

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Де Брюйне высказался о своем покере в ворота "Вулверхэмптона"

Фото: твиттер де Брюйне\Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне прокомментировал покер в ворота "Вулверхэмптона" (5:1) в матче 36-го тура АПЛ.

"Это было отличное начало игры для команды и для меня. Я думаю, мы провели отличную выездную игру, так что я очень доволен командой.

Я стараюсь лучше понимать ситуацию. Если моя команда двигается, я пытаюсь найти игроков пасом. Моя связь с партнерами исключительна, и поэтому я люблю играть с ними", – сказал де Брюйне.

В нынешнем сезоне бельгиец сыграл в 28 матчах АПЛ, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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