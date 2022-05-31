Де Брюйне получил тренерскую лицензию

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Де Брюйне получил тренерскую лицензию

Фото: твиттер Кевина Де Брюйне\Автор неизвестен

Сразу целая группа действующих бельгийских футболистов получили тренерскую лицензию уровня UEFA A, о чем сообщил журналист Кристоф Терье.

По информации инсайдера, тренерские лицензии UEFA A получили Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", Юри Тилеманс из "Лестера", Дрис Мертенс из "Наполи", Ян Вертонген из "Бенфики", Аксель Витсель из дортмундской "Боруссии" и Леандро Троссард из "Брайтона".

Отметим, что тренерская лицензия уровня UEFA A является второй лицензией в иерархии. Престижнее считается только лицензия Pro.

С тренерским разрешением уровня A специалисты имеют право возглавлять молодёжные команды до 18 лет, дубли клубов из высших дивизионов, а также клубы, которые играют во втором по значимости дивизионе той или иной страны. 

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