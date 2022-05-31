Де Брюйне получил тренерскую лицензию
Фото: твиттер Кевина Де Брюйне\Автор неизвестен
Сразу целая группа действующих бельгийских футболистов получили тренерскую лицензию уровня UEFA A, о чем сообщил журналист Кристоф Терье.
По информации инсайдера, тренерские лицензии UEFA A получили Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити", Юри Тилеманс из "Лестера", Дрис Мертенс из "Наполи", Ян Вертонген из "Бенфики", Аксель Витсель из дортмундской "Боруссии" и Леандро Троссард из "Брайтона".
Отметим, что тренерская лицензия уровня UEFA A является второй лицензией в иерархии. Престижнее считается только лицензия Pro.
С тренерским разрешением уровня A специалисты имеют право возглавлять молодёжные команды до 18 лет, дубли клубов из высших дивизионов, а также клубы, которые играют во втором по значимости дивизионе той или иной страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18