Де Брюйне покорилось новое достижение в сборной Бельгии
Фото: твиттер Кевина Де Брюйне\Автор неизвестен
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне вышел на 10-е место в списке бомбардиров сборной Бельгии.
Вчера вечером его команда принимала национальную команду Польши во втором туре группы Лиги наций и обыграла соперника 6:1.
Один раз в воротах соперника расписался и Де Брюйне, для которого забитый мяч стал 24-м за сборную Бельгии.
Первое место в списке бомбардиров сборной Бельгии принадлежит Ромелу Лукаку, который имеет в своём активе 68 голов.
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