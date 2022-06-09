Де Брюйне покорилось новое достижение в сборной Бельгии

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Де Брюйне покорилось новое достижение в сборной Бельгии

Фото: твиттер Кевина Де Брюйне\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне вышел на 10-е место в списке бомбардиров сборной Бельгии.

Вчера вечером его команда принимала национальную команду Польши во втором туре группы Лиги наций и обыграла соперника 6:1.

Один раз в воротах соперника расписался и Де Брюйне, для которого забитый мяч стал 24-м за сборную Бельгии.

Первое место в списке бомбардиров сборной Бельгии принадлежит Ромелу Лукаку, который имеет в своём активе 68 голов. 

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