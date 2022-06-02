Де Брюйне оценил переход Холанда в "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Кевина де Брюйне/Автор неизвестен
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился мнением о предстоящем переходе в английский клуб норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Холанд является топ-форвардом. Этот трансфер поможет нам выйти на новый уровень. Нам очень не хватало нападающего, который способен забивать по 20-30 голов за сезон", - приводит слова де Брюйне журналист Кристоф Терье в своем твиттере.
21-летний Холанд перейдет в "Манчестер Сити" летом за 75 миллионов евро. Форвард выступал за "Боруссию" с 2020 года, провел за клуб 89 матчей, забил 86 голов и отдал 23 результативные передачи.
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