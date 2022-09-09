Давид Силва подшутил над "МЮ" после победы в Лиге Европы

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала Сосьедад" Давид Силва после победы своей команды в матче 1-го тура Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" подшутил над английским клубом.

После матча футболист разместил в Инстаграм эмодзи в виде голубого сердца и написал: "Снова". В этой же записи испанец тегнул "Манчестер Сити", за который он ранее выступал.

Видимо, Силва намекал на том, что неоднократно побеждал "МЮ" будучи игроком "Манчестер Сити".

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