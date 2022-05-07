Давид Силва побил рекорд Карпина в "Реале Сосьедад"

Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен

Полузащитник "Реала Сосьедада" Давид Силва побил клубный рекорд, который прежде принадлежал бывшему игроку клуба Валерию Карпину.

Силва стал самым возрастным автором гола в составе баскского клуба. Хавбек отличился в матче 35-го тура чемпионата Испании с "Леванте" в возрасте 36 лет и 118 дней. Карпин забивал в возрасте 36 лет и 59 дней.

В нынешнем сезоне Силва провел за "Реал Сосьедад" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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