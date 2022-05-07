Давид Силва побил рекорд Карпина в "Реале Сосьедад"
Фото: твиттер "Реала Сосьедад"/Автор неизвестен
Полузащитник "Реала Сосьедада" Давид Силва побил клубный рекорд, который прежде принадлежал бывшему игроку клуба Валерию Карпину.
Силва стал самым возрастным автором гола в составе баскского клуба. Хавбек отличился в матче 35-го тура чемпионата Испании с "Леванте" в возрасте 36 лет и 118 дней. Карпин забивал в возрасте 36 лет и 59 дней.
В нынешнем сезоне Силва провел за "Реал Сосьедад" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: "Ювентус" проиграл аутсайдеру Серии А. ь| http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Наполи" нашел замену Осимхену в Серии А
-
Каррера высказался о критике Заремы в адрес судей
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского таланта
-
Луческу назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Неймар рассказал, на что он готов ради победы Бразилии на ЧМ-2022
-
В Госдуме РФ отреагировали на продажу "Челси" Абрамовичем
-
Давид Силва побил рекорд Карпина в "Реале Сосьедад"
-
Погба может перейти в "Манчестер Сити"
-
Абрамович продал "Челси" за гигантскую сумму
-
Главные новости дня: 6 мая
-
"Ювентус" проиграл аутсайдеру Серии А
-
"Монако" Головина обыграл "Лилль" и ворвался в зону ЛЧ
-
"Тоттенхэм" нашел замену Конте в АПЛ
-
"Арминия" проиграла "Бохуму" в матче Бундеслиги
-
Чили хочет занять место Эквадора на ЧМ-2022
-
Стала известна зарплата Холанда в "Манчестер Сити"
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Челси"
-
Клопп ярко высказался о победе "Реала" над "Ман Сити" в 1/2 финала ЛЧ
-
В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля
-
Салах оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14