Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль"

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Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль"

Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о переходе уругвайского нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

Английский клуб заплатил за футболиста 75 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на 25 миллионов за счет бонусов. Форвард заключил с мерсисайдцами контракт до лета 2028 года.

22-летний Нуньес выступал за "Бенфику" с 2020 года. Всего он провел за португальский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Ранее играл за "Пеньяроль" и "Альмерию". За сборную Уругвая сыграл 11 матчей и забил два мяча. 2-кратный чемпион Уругвая, обладатель Суперкубка Уругвая.

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