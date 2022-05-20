Дарвин Нуньес отказал двум клубам АПЛ

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Дарвин Нуньес отказал двум клубам АПЛ

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, причиной отказа стало нежелание футболиста переходить в клуб, который не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На форварда также претендует ПСЖ, но пока что стороны не вели переговоров.

В нынешнем сезоне 22-летний Нуньес провел за "Бенфику" 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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