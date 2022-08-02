Дании приедет в Россию ради матча ветеранов "Зенита" и "Спартака"

Фото: фан-инстаграм Данни/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Зенита" Мигел Данни согласился принять участие в матче ветеранов с московским "Спартаком".

По словам футболиста, ему очень приятно, что он получил приглашение.

"По-настоящему счастлив быть частью команды легенд "Зенита"!" — сказал Данни в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Ожидается, что матч состоится 2 сентября на "Открытие Банк Арене" в Москве.

Не пропустите: ПСЖ близок к покупке защитника "РБ Лейпциг". | https://dailysports.net