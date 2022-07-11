Дани Алвес жестко раскритиковал руководство "Барселоны"
Фото: твиттер Даниэля Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник Даниэль Алвес подверг критике руководство "Барселоны".
"Я ушел из "Барселоны" счастливым, а не огорченным. Я пять лет мечтал вернуться в клуб. Но мне не понравилось то, как произошел мой уход. После перехода в "Барселону" я сразу сказал руководству, что мне уже не 20 лет, поэтому от меня не нужно ничего скрывать. А ведь подобное происходило в клубе в последние годы. "Барселоне" наплевать на людей, которые творили историю клуба. Как болельщик "Барсы", я бы хотел, чтобы клуб поступал иначе. И речь не обо мне, так как у меня другая ситуация. Я очень благодарен Хави и руководству за мое возвращение в клубе, но "Барселоне" нужно улучшить работу вне футбольного поля", - приводит слова Алвеса The Guardian.
В прошлом сезоне 39-летний Алвес выступал за "Барселону", провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: "Барселона" договорилась о переходе Рафиньи. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 июля
-
"Валенсия" близка к покупке хавбека "Милана"
-
Переход Ярмоленко в киевское "Динамо" сорвался
-
Ди Мария рассказал, почему перешел в "Ювентус"
-
Видаль покинул "Интер"
-
"Фулхэм" купил бразильца из "Манчестер Юнайтед"
-
"Кристал Пэлас" купил африканского хавбека за 21 млн евро
-
Тен Хаг рассказал, кто будет капитаном "Манчестер Юнайтед"
-
"Севилья" купила бразильского защитника
-
"Ливерпуль" продал молодого таланта в "Ноттингем Форест" за 20 млн евро
-
Дани Алвес жестко раскритиковал руководство "Барселоны"
-
"Милан" не готов платить Дибале требуемую зарплату
-
Коваленко отказался возвращаться в "Шахтер"
-
Вендел может перейти в топ-клуб АПЛ
-
"Челси" нацелился на защитника "Баварии"
-
Озил покинет "Фенербахче"
-
Тухель сомневается в трансферах Роналду и Неймара
-
Сын Бекхэма забил красивый гол со штрафного (видео)
-
"Челси" готов заплатить требуемую сумму за Кулибали
-
Погба взял культовый номер в "Ювентусе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14