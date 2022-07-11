Дани Алвес жестко раскритиковал руководство "Барселоны"

Фото: твиттер Даниэля Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Даниэль Алвес подверг критике руководство "Барселоны".

"Я ушел из "Барселоны" счастливым, а не огорченным. Я пять лет мечтал вернуться в клуб. Но мне не понравилось то, как произошел мой уход. После перехода в "Барселону" я сразу сказал руководству, что мне уже не 20 лет, поэтому от меня не нужно ничего скрывать. А ведь подобное происходило в клубе в последние годы. "Барселоне" наплевать на людей, которые творили историю клуба. Как болельщик "Барсы", я бы хотел, чтобы клуб поступал иначе. И речь не обо мне, так как у меня другая ситуация. Я очень благодарен Хави и руководству за мое возвращение в клубе, но "Барселоне" нужно улучшить работу вне футбольного поля", - приводит слова Алвеса The Guardian.

В прошлом сезоне 39-летний Алвес выступал за "Барселону", провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" договорилась о переходе Рафиньи. | https://dailysports.net