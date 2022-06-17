Дани Алвес выбрал новый клуб в Испании
Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен
Защитник Дани Алвес может остаться в чемпионате Испании после ухода из "Барселоны".
Как сообщает Mundo Deportivo, 39-летний звездный футболист рассматривает вариант с переходом в "Мальорку".
Сам игрок уже решил, что хочет остаться в Испании, чтобы пробиться в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022.
В минувшем сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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Главные новости дня: 16 июня
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|Команда
|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14