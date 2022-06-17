Дани Алвес выбрал новый клуб в Испании

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Защитник Дани Алвес может остаться в чемпионате Испании после ухода из "Барселоны".

Как сообщает Mundo Deportivo, 39-летний звездный футболист рассматривает вариант с переходом в "Мальорку".

Сам игрок уже решил, что хочет остаться в Испании, чтобы пробиться в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022.

В минувшем сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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