Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас"

Теги дани алвеспумас унам

Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас"

39-летний бразильский защитник Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас".

О подписании контракта сообщили в твиттере клуба.

Все детали и срок контракта именитого бразильского защитника с мексиканским клубом на данном этапе не разглашаются.

Осенью 2021 года Дани Алвес вернулся в "Барселону" и провел за команду 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. 

Не пропустите: Стало известно, вернется ли Роналду в "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Еще один топ-клуб отказался от идеи подписать Роналду

Еще один топ-клуб отказался от идеи подписать Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов