39-летний бразильский защитник Дани Алвес стал игроком мексиканского "Пумас".

О подписании контракта сообщили в твиттере клуба.

Все детали и срок контракта именитого бразильского защитника с мексиканским клубом на данном этапе не разглашаются.

Осенью 2021 года Дани Алвес вернулся в "Барселону" и провел за команду 15 матчей во всех турнирах в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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