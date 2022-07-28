Дани Алвес результативно дебютировал в чемпионате Мексики

Теги пумас унамдани алвес

Дани Алвес результативно дебютировал в чемпионате Мексики

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Дани Алвес успешно дебютировал в чемпионате Мексики за "Пумас".

39-летний защитник вышел в стартовом составе в матче против Масатлана" (1:1) и провел на поле все 90 минут.

На последних минутах игры бывший игрок сборной Бразилии сделал голевую передачу на Николаса Фрейре, гол которого принес "Пумас" ничью.

Не пропустите: Алвес жестко раскритиковал "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду может вернуться в Италию

Роналду может вернуться в Италию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов