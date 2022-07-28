Дани Алвес результативно дебютировал в чемпионате Мексики

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Дани Алвес успешно дебютировал в чемпионате Мексики за "Пумас".

39-летний защитник вышел в стартовом составе в матче против Масатлана" (1:1) и провел на поле все 90 минут.

На последних минутах игры бывший игрок сборной Бразилии сделал голевую передачу на Николаса Фрейре, гол которого принес "Пумас" ничью.

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