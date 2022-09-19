Дани Алвес рассказал, что сделает, если Месси обойдет его по числу трофеев

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Защитник "Пумаса" и сборной Бразилии Дани Алвес рассказал, что он сделает, если нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси опередит его по числу завоеванных трофеев.

"Не люблю думать о будущем, так как оно всегда неведомо. Я позволяю жизни идти своим чередом. Но если Месси обойдет меня по количеству завоеванных трофеев, то я буду играть до 50 лет", - приводит слова Алвеса Marca.

Напомним, что 39-летний Алвес завоевал 46 трофеев, по другим данным - 42, а в активе 35-летнего Месси 41 трофей.

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