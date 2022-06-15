Дани Алвес покинет "Барселону"

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Дани Алвес покинет "Барселону"

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес покинет клуб в ближайшее время, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба приняло решение не продлевать с футболистом контракт, который истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 39-летний Алвес провел за "Барселону" 16 матчей во все турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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