Дани Алвес покинет "Барселону"

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Дани Алвес покинет "Барселону"

Фото: твиттер Алвеса\Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, Алвес, с большой вероятностью, не продолжит выступать за "Барселону" в следующем сезоне.

Напомним, что 39-летний защитник присоединился к "Барсе" на правах свободного агента в середине нынешнего сезона.

В Ла Лиге в этом сезоне бразилец сыграл в 12 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативных передачи.

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