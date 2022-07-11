Дани Алвес может перебраться в МЛС

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес может оказаться в североамериканской лиге МЛС, сообщает Marca.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляет "Сиэтл Саундерс". Бразилец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

В прошлом сезоне 39-летний Алвес выступал за "Барселону", провел за клуб 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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