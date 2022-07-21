Дани Алвес может оказаться в Мексике
Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник Дани Алвес перейдет в мексиканский "Пумас", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
Футболист является свободным агентом, поэтому достанется мексиканцам бесплатно.
39-летний Алвес ранее играл за "Байю", "Севилью", "Барселону", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Сан-Паулу" и вновь "Барселону". За сборную Бразилии сыграл 124 матча и забил восемь голов.
Не пропустите: Алвес жестко раскритиковал "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 июля
-
"Аякс" купил талантливого португальца
-
Руни подписал экс-хавбека "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"
-
Артета высказался о предстоящем переходе Зинченко в "Арсенал"
-
Нагельсманн раскритиковал трансферы "Барселоны"
-
Четыре топ-клуба поборются за Павара из "Баварии"
-
Лингард стал игроком новичка АПЛ
-
"Ливерпуль" уничтожил немецкий топ-клуб. Нуньес сделал покер
-
"Барселона" сделает финальное предложение по Кунде: названа сумма
-
Дани Алвес может оказаться в Мексике
-
"Барселона" вернулась к варианту с воспитанником "Реала"
-
"Шахтер" купил опытного украинского полузащитника
-
"РБ Лейпциг" отклонил второе предложение "Баварии" по Лаймеру
-
"Реал" отказался от трансфера Джеко
-
"Рома" готова продать Дзаньоло в "Тоттенхэм"
-
Названа сложная схема отступных в контракте Дибалы с "Ромой"
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Аллеру в "Интере"
-
"Галатасарай" усилился форвардом "Бенфики"
-
"Локомотив" подписал форварда Игнатова
-
"Барселона" могла купить Роналду, если бы не приобрела Левандовски
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24