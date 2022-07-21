Дани Алвес может оказаться в Мексике

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес перейдет в мексиканский "Пумас", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Футболист является свободным агентом, поэтому достанется мексиканцам бесплатно.

39-летний Алвес ранее играл за "Байю", "Севилью", "Барселону", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Сан-Паулу" и вновь "Барселону". За сборную Бразилии сыграл 124 матча и забил восемь голов.

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