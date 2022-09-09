Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории "Динамо" Киев
Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Хавбек догнал бывшего нападающего команды Артема Милевского. У обоих футболистов теперь по 87 голов.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории "Динамо" выглядит так:
1. Олег Блохин - 266
2. Сергей Ребров - 163
3. Максим Шацких - 142
4. Андрей Ярмоленко - 137
5. Андрей Шевченко - 124
6. Олег Гусев - 96
7-8. Виктор Цыганков - 87
7-8. Артем Милевский - 87
9. Виктор Каневский - 85
10. Леонид Буряк - 82.
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