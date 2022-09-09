Цыганков догнал Милевского в списке лучших бомбардиров в истории "Динамо" Киев

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Хавбек догнал бывшего нападающего команды Артема Милевского. У обоих футболистов теперь по 87 голов.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории "Динамо" выглядит так:

1. Олег Блохин - 266

2. Сергей Ребров - 163

3. Максим Шацких - 142

4. Андрей Ярмоленко - 137

5. Андрей Шевченко - 124

6. Олег Гусев - 96

7-8. Виктор Цыганков - 87

7-8. Артем Милевский - 87

9. Виктор Каневский - 85

10. Леонид Буряк - 82.

Не пропустите: киевское "Динамо" теряет одного из лидеров. | https://dailysports.net