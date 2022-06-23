ЦСКА заинтересован в подписании хавбека "Фиорентины"

Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен

ЦСКА имеет предметный интерес к полузащитнику "Фиорентины" Эрику Пульгару.

Как сообщает Redgol, московский клуб ближайшее время сделает предложение итальянскому клубу по трансферу 28-летнего чилийца.

Сам футболист также заинтересован в переходе в стан красно-синих, так как у него нет постоянной игровой практики.

В начале года футболист был отправлен в аренду "Галатасараю", где он сыграл 11 матчей.

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