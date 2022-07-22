ЦСКА заблокировал переход Марио Фернандеса в "Сантос"
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
ЦСКА заблокировал трансфер своего футболиста Марио Фернандеса в "Сантос".
По данным издания Globo Esporte, бразильский клуб собирался подписать 31-летнего правого защитника, но московский клуб выступил против перехода игрока.
Контракт бразильца с ЦСКА приостановлен с мая, при этом расторгнут он не был.
Для перехода в бразильский клуб Фернандесу нужно разорвать контракт с ЦСКА, но клуб не пошел на этот шаг и заблокировал переход.
Срок контракта Марио с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
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