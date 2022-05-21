ЦСКА выкупил Карраскаля

Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен

Московский ЦСКА официально объявил о выкупе контракта полузащитника Хорхе Карраскаля у "Ривер Плейта".

"ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийского полузащитника у "Ривер Плейта". Хорхе продолжит выступление за красно-синих до 2026 года", – сказано в заявлении московского клуба.

До этого хавбек выступал в составе армейцев на правах аренды и сыграл во второй половине сезона в 13 матчах, в которых отметился одним забитым голом.

В данный момент ЦСКА располагается на пятом место в турнирной таблице РПЛ.

Также не пропустите: Акинфеев прокомментировал новый контракт с ЦСКА. | https://dailysports.net