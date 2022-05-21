ЦСКА выкупил Карраскаля
Фото: твиттер ЦСКА\Автор неизвестен
Московский ЦСКА официально объявил о выкупе контракта полузащитника Хорхе Карраскаля у "Ривер Плейта".
"ЦСКА активировал опцию выкупа контракта колумбийского полузащитника у "Ривер Плейта". Хорхе продолжит выступление за красно-синих до 2026 года", – сказано в заявлении московского клуба.
До этого хавбек выступал в составе армейцев на правах аренды и сыграл во второй половине сезона в 13 матчах, в которых отметился одним забитым голом.
В данный момент ЦСКА располагается на пятом место в турнирной таблице РПЛ.
Также не пропустите: Акинфеев прокомментировал новый контракт с ЦСКА. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Президент Ла Лиги не верит в переход Левандовского в "Барселону"
-
Артета высказался о возможном непопадании "Арсенала" в топ-4
-
Комппер хотел бы работать в Германии
-
Карраскаль прокомментировал полноценный переход в ЦСКА
-
ЦСКА выкупил Карраскаля
-
Гвардиола сравнил сложность победы в ЛЧ и АПЛ
-
Тотти попытается уговорить Дибалу перейти в "Рому"
-
Акинфеев прокомментировал новый контракт с ЦСКА
-
"Ювентус" договорился с Погба
-
"Ювентус" отказался от выкупа Мораты
-
"Бавария" нашла замену Левандовскому в "Эвертоне"
-
Рюдигер официально объявил об уходе из "Челси"
-
ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым
-
Экс-футболист ЦСКА прокомментировал ухода Дзагоева из клуба
-
Анчелотти высказался о проблемах итальянского футбола
-
РПЛ официально выступила с заявлением по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок"
-
Клопп объявил об уходе Ориги
-
ПСЖ предложил Мбаппе 300 миллионов за продление контракта
-
Марко Розе уволен из "Боруссии" Дортмунд
-
Официально: Дзагоев ушел из ЦСКА