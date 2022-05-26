ЦСКА ведет переговоры одним из лучших тренеров РПЛ
Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен
Новым главным тренером ЦСКА может стать наставник "Сочи" Владимир Федотов, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, московский клуб уже начал переговоры со специалистом, контракт которого с сочинцами истекает ближайшим летом.
В нынешнем сезоне 55-летний Федотов привел "Сочи" к серебрянным медалям чемпионата России.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может возглавить серб Владимир Ивич.
Не пропустите: Ваноли высказался о своем решении остаться в "Спартаке". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Марсело пожаловался на отношение со стороны "Реала"
-
В ЦСКА отреагировали на информацию о переговорах с Федотовым
-
Источник: Мхитарян перейдет в "Интер"
-
Лунин может перейти из "Реала" в другой клуб Ла Лиги
-
"Арсенал" и "Барселона" поборются за форварда "Ювентуса"
-
"Спартак" получил солидную сумму от УЕФА
-
ЦСКА ведет переговоры одним из лучших тренеров РПЛ
-
Бенитес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
-
Кейн может подписать новый контракт с "Тоттенхэмом"
-
Ибрагимович играл без крестообразной связки полгода
-
"Байер" продлил контракт с Шиком
-
Родри поделился мнением о Гвардиоле
-
Президент УЕФА высказался о шансах российских клубов играть в еврокубках
-
"Реал" - самый дорогой клуб Европы. 4-й год подряд
-
Оздоев поделился мнением о значимости Дзюбы для "Зенита" и российского футбола
-
Тебас ответил на слова президента ПСЖ о том, Лига 1 догоняет Ла Лигу
-
1
Ваноли высказался о своем решении остаться в "Спартаке"
-
Президент "Ливерпуля" считает, что Клопп был бы хорошим управленцем
-
Салах высказался о своей мотивации на финал Лиги чемпионов
-
Тренер "Фейеноорда" поделился ощущениями после поражения в финале Лиги Конференций