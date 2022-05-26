ЦСКА ведет переговоры одним из лучших тренеров РПЛ

Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен

Новым главным тренером ЦСКА может стать наставник "Сочи" Владимир Федотов, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, московский клуб уже начал переговоры со специалистом, контракт которого с сочинцами истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 55-летний Федотов привел "Сочи" к серебрянным медалям чемпионата России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может возглавить серб Владимир Ивич.

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