ЦСКА уверенно победил "Ахмат"

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

В матче 6-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл "Ахмат" со счетом 4:2.

Победу "красно-синим" принесли голы Федора Чалова, Кирилла Набабкина, Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины. У гостей отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша.

ЦСКА, набрав 13 очков, вышел на второе место в турнирной таблице. "Ахмат" с 8 очками остался на 8-м месте.

ЦСКА – "Ахмат" - 4:2 (3:1)

Голы: Чалов, 29 - 1:0, Набабкин, 33 - 2:0, Карраскаль, 35 - 3:0, Конате, 41 - 3:1, Бериша, 58 - 3:2, Медина, 78 - 4:2

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Мойзес (Фукс, 79), Обляков (Ермаков, 67), Мухин (Здьелар, 46), Медина, Карраскаль, Чалов (Заболотный, 67; Гайч, 84).

"Ахмат": Шелия (Опарин, 46), Тодорович (Харин, 71), Нижич, Журавлев, Быстров, Богосовац, Швец, Тимофеев, Трошечкин (Бериша, 57), Садулаев (Олейников, 57), Конате (Ильин, 71).

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