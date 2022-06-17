ЦСКА усилился сербским защитником
Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен
Защитник "Црвены Звезды" Милан Гайич перешел в ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Футболист достался российскому клубу бесплатно, так как его контракт с сербами истекает в конце июня. Гайич подписал с "армейцами" контракт до лета 2025 года.
26-летний Гайич выступал за "Црвену Звезду" с 2019 года. Всего он провел за клуб 120 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач. Ранее играл за ОФК и "Бордо". За сборную Сербии сыграл 1 матч.
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