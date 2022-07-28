ЦСКА усилился сербским полузащитником

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о переходе полузащитника белградского "Партизана" Саши Зделара.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Футболист заключил с "красно-синими" контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

27-летний Зделар выступал за "Партизан" с 2018 года. Всего он провел за клуб 197 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. Ранее играл за ОФК, "Олимпиакос" и "Мальорку". За сборную Сербии сыграл три матча.

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