ЦСКА усилился бразильским защитником

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила о переходе защитника "Интернасьонала" Мойзеса Барбозы.

"Красно-синие" арендовали футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

27-летний Мойзес выступал за "Интернасьонал" с 2020 года. Всего он провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за "Комершал", "Бататаиш", "Мадурейру", "Коринтианс", "Ред Булл Брагантино", "Байю" и "Ботафого".

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