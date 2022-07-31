ЦСКА упустил победу над "Пари НН"
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Пари НН" со счетом 2:2.
Гости выигрывали после первого тайма с разницей в два мяча, отличились Федор Чалов и Константин Кучаев. Во второй половине хозяев от поражения спас Тимур Сулейманов, который сделал дубль.
"Пари НН" – ЦСКА - 2:2 (0:2)
Голы: Чалов, 15 - 0:1, Кучаев, 22 - 0:2, Сулейманов, 60 - 1:2, Сулейманов, 85 - 2:2
"Пари НН": Нигматуллин, Корнюшин, Гоцук, Каккоев, Александров, Юлдошев (Стоцкий, 79), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58), Майга, Кротов (Берковский, 79), Милсон (Шарипов, 90).
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков, Кучаев (Здьелар, 77), Мухин (Яковлев, 85), Медина (Ермаков, 66), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 66).
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