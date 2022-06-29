ЦСКА сделал повторное предложение по лидеру "Фенербахче"
Фото: твиттер Мерта Хакана Яндаша/Автор неизвестен
ЦСКА не оставляет надежд подписать полузащитника "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша, о чем сообщает журналист Деврим Зенги в Twitter.
По его информации, москвичи сделали повторное предложение по футболисту.
Если стамбульский клуб откажется продавать 27-летнего турка и во второй раз, то армейцы попробуют приобрести ганского полузащитника "Кайсериспора" Бернарда Менса.
В прошедшем сезоне провел за клуб 33 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач.
Не пропустите: Семак оценил первую игру Бакаева за "Зенит". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Боруссия" Дортмунд назвала огромную цену на Беллингема
-
ПСЖ готов отдать Неймара в аренду
-
"Челси" близок к трансферу Рафиньи
-
ЦСКА нацелился на одноклубника Кокорина
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 40 млн евро за защитника "Аякса"
-
"Барселона" сделал третье предложение по Левандовски
-
Кокорин отказывается уходить из "Фиорентины"
-
"Спартак" впервые выиграл под руководством Абаскаля
-
ЦСКА сделал повторное предложение по лидеру "Фенербахче"
-
В "Крыльях Советов" прокомментировали возвращение украинского футболиста
-
Отец Черышева ответил на слухи о переходе футболиста в "Динамо"
-
"Аталанта" перестала платить "Локомотиву" по трансферу Миранчука
-
В "Реале" определились с будущим Азара
-
Левандовски устал от переговоров "Баварии" с "Барселоной"
-
Озвучена внушительная зарплата Ди Марии в "Ювентусе"
-
Маркао не перейдет в "Зенит"
-
"Зенит" "обменял" Юри Алберто на двух бразильцев
-
Кутепов впервые высказался об уходе из "Спартака"
-
Широков рассказал о зарплате Бакаева в "Зените"
-
"Сочи" может купить футболиста "Енисея"