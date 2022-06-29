ЦСКА сделал повторное предложение по лидеру "Фенербахче"

Фото: твиттер Мерта Хакана Яндаша/Автор неизвестен

ЦСКА не оставляет надежд подписать полузащитника "Фенербахче" Мерта Хакана Яндаша, о чем сообщает журналист Деврим Зенги в Twitter.

По его информации, москвичи сделали повторное предложение по футболисту.

Если стамбульский клуб откажется продавать 27-летнего турка и во второй раз, то армейцы попробуют приобрести ганского полузащитника "Кайсериспора" Бернарда Менса.

В прошедшем сезоне провел за клуб 33 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 11 результативных передач.

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