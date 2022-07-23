ЦСКА разгромил "Сочи" в матче РПЛ
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле разгромил "Сочи" со счетом 3:0.
Победу московскому клубу принесли дубль Хесуса Медины и гол Хорхе Карраскаля.
ЦСКА – "Сочи" - 3:0 (1:0)
Голы: Медина, 35 - 1:0, Карраскаль, 56 - 2:0, Медина, 90 - 3:0
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков, Кучаев (Ермаков, 76), Мухин, Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Чалов (Заболотный, 63).
"Сочи": Адамов, Терехов, Юрганов, Дркушич (Мещанинов, 84), Бурмистров (Нобоа, 71), Макарчук, Цаллагов, Ангбан, Юсупов, Сарвели (Ушатов, 72), Мелкадзе (Жоаозиньо, 46).
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