ЦСКА разгромил "Ростов" Карпина в матче РПЛ
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле разгромил "Ростов" со счетом 4:0.
Победу "армейцам" принесли голы Марио Фернандеса, Ивана Облякова и Игоря Дивеева, а также автогол Егора Бабурина.
ЦСКА, набрав 50 очков, занял пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ростов" с 38 очками финишировал на девятой позиции.
ЦСКА – "Ростов" - 4:0 (2:0)
Голы: Фернандес, 4 - 1:0, Бабурин, 10 (автогол) - 2:0, Обляков, 52 - 3:0, Дивеев, 88 - 4:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Магнуссон, 90), Дивеев, Бийол, Щенников, Медина, Гбамен (Набабкин, 86), Обляков, Мухин (Ушаков, 74), Заболотный, Эджуке.
"Ростов": Бабурин, Терентьев, Осипенко, Мелехин (Лангович, 61), Сильянов, Мухин, Глебов, Сухомлинов (Фольмер, 61), Тугарев (Мельников, 73), Полоз (Голенков, 61), Комличенко (Муамба, 83).
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