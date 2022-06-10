ЦСКА расстался с Ахметовым

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила об уходе из команды полузащитника Ильзата Ахметова.

Контракт хавбека с "армейцами" истекает в конце июня и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

24-летний Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года. Всего он провел за клуб 104 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. В составе армейцев Ахметов стал обладателем Суперкубка России-2018.

Не пропустите: "Спартак" назначил нового главного тренера. | https://dailysports.net