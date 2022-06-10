ЦСКА расстался с Ахметовым
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте объявила об уходе из команды полузащитника Ильзата Ахметова.
Контракт хавбека с "армейцами" истекает в конце июня и стороны приняли решение не продлевать соглашение. Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
24-летний Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года. Всего он провел за клуб 104 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 11 голевых передач. В составе армейцев Ахметов стал обладателем Суперкубка России-2018.
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