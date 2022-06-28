ЦСКА просматривает украинского защитника

Украинский футболист Кирилл Большаков может перейти в ЦСКА.

22-летний защитник принадлежит "Химкам" и в данный момент находится на просмотре у армейцев, работающих в рамках предсезонных сборов.

Прошлый сезон молодой футболист провел в "Олимпе-Долгопрудном" и "Кубани" в аренде. В 35 матчах ФНЛ он забил 8 голов.

Не пропустите: "Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи". | https://dailysports.net