ЦСКА проиграл все три матча под руководством Федотова
Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен
Московский ЦСКА проиграл все 3 предсезонных матча и не забил в них ни одного мяча. Общая разница голов - 0:7
Напомним, что накануне армейцы уступили "Пари НН" (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.
Таким образом, москвичи еще ни разу не побеждали под руководством нового тренера Владимира Федотова.
Следующий матч в рамках этого же турнира столичный клуб проведет 7 июля против "Сочи".
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