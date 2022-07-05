ЦСКА проиграл все три матча под руководством Федотова

Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проиграл все 3 предсезонных матча и не забил в них ни одного мяча. Общая разница голов - 0:7

Напомним, что накануне армейцы уступили "Пари НН" (0:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

Таким образом, москвичи еще ни разу не побеждали под руководством нового тренера Владимира Федотова.

Следующий матч в рамках этого же турнира столичный клуб проведет 7 июля против "Сочи".

Не пропустите: Шварц высказался о своем уходе из "Динамо". | https://dailysports.net